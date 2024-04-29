Taha Suresi İlk 12 Ayeti Okunuşu - Taha Suresi’nin İlk 12 Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Taha Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 135 âyettir. Sûrede, Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz.Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir. Taha Suresi ilk 12 ayeti okunuşu telaffuz açısından çok değerlidir. Taha Suresi'nin ilk 12 ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali çokça önem arz eder.

Taha Suresi İlk 12 Ayeti Arapça Yazılışı

Taha Suresi İlk 12 Ayeti Okunuşu

1. Taha

2. Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka

3. İlla tezkiratel limey yahşa

4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula

5. Errahmanu alel arşisteva

6. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdî ve ma beynehuma ve ma tahtes sera

7. Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemus sirra ve ahfa

8. Allahu la ilahe illa hu lehul esmaul husna

9. Ve hel etake hadiysu musa

10. İz raa naran fe kale li ehlihimkusu innî anestu naral leallî atîkum minha bi kabesin ev ecidu alen nari huda

11. Felemma etaha nudiye ya musa

12. İnnî ene rabbuke fahla' na'leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva

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Taha Suresi'nin İlk 12 Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

1.Tâ-hâ.

2. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik.

3.Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik.

4. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir.

5. Rahmân olan Allah arşa istivâ etmiştir.

6. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur.

7. Sen sözü ister açığa vur (ister gizle), O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.

8. Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; en güzel isimler O'na aittir.

9.Mûsâ ile ilgili bilgi sana erişti mi?

10.Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: "Siz bekleyin, (şu uzakta) bir ateş bulunduğunu farkettim; belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum."

11.Onun yanına geldiğinde kendisine "ey Mûsâ!" diye seslenildi.

12. "İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin rabbinim; artık pabuçlarını çıkar, çünkü şu anda kutsal vadide, Tuvâ'dasın.