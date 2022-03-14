Tahkiki İman Nedir, Taklidi İman Ne Demek? İkisi Arasındaki Fark Ve Tahkiki İman İle İlgili Ayetler

Ayetlerin, hadislerin sadece zahiri yönü ile ilgilenen kişiler için taklidi iman terimi tercih ediliyor. Tahkiki iman ise belirli bir araştırma yaparak, elde ettiği delillere bağlı olarak iman eden kişiler için kullanılıyor.

Tahkiki İman Nedir?

Şuurlu iman olarak da bilinen tahkiki iman; kişinin bilgiye, araştırmaya yönelmesi ve bu sayede iman direncini kuvvetlendirmesine deniliyor. Bu nedenle taklit seviyesinden tahkik seviyesine çıkılması gerekiyor. Tahkiki iman için şu şekilde örnekler bulunuyor:

Başkalarını taklit etmeden, ihsan ile ibadet etmek

Kur'an-ı Kerim'i uzunca, tefekkür ederek okumak

Dini konularda araştırma yapmak.

Taklidi İman Nedir?

Taklidi iman; kişinin herhangi bir delile, araştırmaya dayanmadan çevresindeki insanlardan görerek, öğrenerek iman etmesine deniliyor. İslam ulemasının çoğunluğuna göre bu tür iman geçerli olarak sayılıyor.

Yine de kişi, imanını akli ve dini delillerle sağlamlaştırmadığı için sorumlu olarak görülüyor çünkü taklidi iman, inkarcı kimselerin ileri süreceği ifadelerle sarsıntıya uğrayabiliyor.

Tahkiki İman Hakkında Ayetler