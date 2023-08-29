Tahliye davası hukukta karşılanan bir dava çeşididir. Bu dava kiraya veren ve kiracı arasında olmaktadır. Aslında kiracının tahliye edilmesi olarak da bilinmektedir. Tahliye davasına bakan mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Bu mahkemelerde dava görülür ve bir sonuca bağlanır. Sonuca bağlanma süresi de diğer davalara göre kısadır. Tahliye davası ne kadar sürer, kiracı tahliye davası ne kadar sürede sonuçlanır bu davada en çok üzerinde durulan konulardır.

Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye davası kiracı ve kiraya veren kişi arasında uyuşmazlık olduğunda açılan davadır. Bu davayı kiraya veren açar ve kiracının evi ya da iş yerini boşaltmasını talep eder. Bu tür bir davaya Sulh Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Tahliye davasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Örneğin kiracı 1 aylık kirasını ödemediyse uyarılmalıdır ve 30 gün gibi bir müddet verilmelidir. Kiracı hala kirasını ödemiyorsa kira sözleşmesi sonlandırılabilir. Böylece kiraya veren kişi kiracı için Tahliye davası açabilir.

Tahliye Davası Nedir?

Tahliye davasının tüm hukuki çerçevesi Türk Borçlar Kanunu'nda ve İcra İflah Hukuku'nda çizilmiştir. Bu dava kiraya veren kişi ile kiracı olan kişi arasında gerçekleşir. Aslında Tahliye davası kiracının tahliye edilmesi olarak da bilinir. Aynı şekilde boşaltma davası olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra Tahliye davasının görüldüğü mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Tahliye davası dilekçesi ile birlikte bu dava açılabilir. Tahliye davası açıldığında ödenmesi gereken bir harç bedeli vardır.

Tahliye davası sadece ev için açılmaz. Bir iş yerinde kira ile kalınıyorsa da Tahliye davası açılır. Tahliye davasının bazı şartları vardır. Bu şartlar iki tanedir. İlk olarak evi ya da iş yerini kiraya veren kişi nazarında olan nedenler gösterilebilir. İkinci olarak da evi ya da iş yerini kiralayan kişi nazarında olan nedenler ifade edilebilir. Bu nedenler de kendi içerisinde bazı unsurlara ayrılmaktadır. Fakat genel olarak Tahliye davasının kiracı ve kiraya veren kişi arasında geçtiği bilinmelidir.

Kiracı Tahliye davası ile Tahliye davası aynı özellikleri kapsamaktadır. Yani kirayı veren kişinin kiracı için açmış olduğu bir davadır. Bu dava boşaltılma davası olarak da bilinir. Çünkü kiraya veren kişi kiracının evi ya da iş yerini boşaltması için Tahliye davası açar.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Kiracı tahliye davası diğer davalara nazaran daha kısa sürede sonuçlanır. Dolayısıyla yıllar almaz. 3 ya da 4 ay gibi bir sürede Tahliye davası sonuçlanmaktadır. İstisna olarak yine Tahliye davasının sonuçlanma zamanı 3 ya da 4 aydan daha fazla olabilir. Çünkü toplanması gereken deliller vardır ve bu delillerin toplanması bazen zaman almaktadır.