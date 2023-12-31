Tahliye ve Beraat Arasındaki Fark Nedir? Mahkeme Kararında Beraat ve Tahliye Aynı Şey Mi?

Mahkeme kararlarında verilen kararlar, hukuk literatürü adına çok önemlidir. Verilen kararın mahkûmiyet ifade edip etmediği, yargılanan kişi açısından dikkate alınması gereken bir durumdur. Avukat, savcı gibi hukuk adamları bu terimlere hâkim olan kişilerdir. Bu terimlerin anlamını bilmeniz genel kültür açısından da önemlidir. Tahliye ve beraat arasındaki fark nedir sorusunun yanı sıra mahkeme kararında beraat ve tahliye aynı şey mi soruları bu anlamda öne çıkar.

Tahliye ve Beraat Arasındaki Fark Nedir?

Tahliye ve beraat kavramları birbirine karıştırılma ihtimali çok yüksek olan kelimelerdir. İki terim arasında çok önemli farklar vardır. Tahliye, cezanın infazının durdurulmasını ifade eder. Yani yargılama sürecinde tutuklanan kişi, yine mahkeme tarafından tahliye edilip serbest bırakılabilir. Bu durumda kişi özgürlüğüne kavuşmuş olur.

Beraat ise yargılamanın sona erdiğini ifade eden bir kelimedir. Herhangi bir davadan beraat eden kişi, yargılama sonrasında suçsuz bulunmuş ve aklanmıştır. Görüldüğü üzere tahliye ve beraat terimleri aynı değildir.

Mahkeme Kararında Beraat ve Tahliye Aynı Şey Mi?

Mahkeme sürecinde kişinin infazının durdurulmasına ve tutuksuz yargılanmasına karar verilebilir. Bu durumda tahliyeden bahsedilebilir. Yargılanan kişinin üzerine atılı olan suçlamalardan tamamen aklanması ise beraat etmek demektir. Her iki terim de herhangi bir dava ya da yargılama esnasında karşılaşılabilecek kelimelerdir. Hukuk terimleri sözlüğünden istifade ile de bu iki terim arasındaki farkı anlayabilirsiniz.