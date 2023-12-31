Haberler Yaşam Haberleri Tahliye ve Beraat Arasındaki Fark Nedir? Mahkeme Kararında Beraat ve Tahliye Aynı Şey Mi?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 15:30 Son Güncelleme: 31.12.2023 15:30

Tahliye ve Beraat Arasındaki Fark Nedir? Mahkeme Kararında Beraat ve Tahliye Aynı Şey Mi?

Mahkemelerde sıkça duyulan terimlerden biri de tahliye ve beraat kararlarıdır. Mahkemelere yabancı olan kişiler bu iki terimin aynı şeyi ifade ettiğini düşünebilirler. Oysa iki terim arasında önemli farklılıklar vardır. Doğal olarak bu iki mahkeme terimi aynı değildir. İki terim arasındaki fark, hukuk açısından önemlidir. Tahliye ve beraat arasındaki fark nedir sorusunun yanı sıra mahkeme kararında beraat ve tahliye aynı şey mi sorusuna cevap bulmakta fayda var.

Tahliye ve Beraat Arasındaki Fark Nedir? Mahkeme Kararında Beraat ve Tahliye Aynı Şey Mi?

Mahkeme kararlarında verilen kararlar, hukuk literatürü adına çok önemlidir. Verilen kararın mahkûmiyet ifade edip etmediği, yargılanan kişi açısından dikkate alınması gereken bir durumdur. Avukat, savcı gibi hukuk adamları bu terimlere hâkim olan kişilerdir. Bu terimlerin anlamını bilmeniz genel kültür açısından da önemlidir. Tahliye ve beraat arasındaki fark nedir sorusunun yanı sıra mahkeme kararında beraat ve tahliye aynı şey mi soruları bu anlamda öne çıkar.

Tahliye ve Beraat Arasındaki Fark Nedir?

Tahliye ve beraat kavramları birbirine karıştırılma ihtimali çok yüksek olan kelimelerdir. İki terim arasında çok önemli farklar vardır. Tahliye, cezanın infazının durdurulmasını ifade eder. Yani yargılama sürecinde tutuklanan kişi, yine mahkeme tarafından tahliye edilip serbest bırakılabilir. Bu durumda kişi özgürlüğüne kavuşmuş olur.

Beraat ise yargılamanın sona erdiğini ifade eden bir kelimedir. Herhangi bir davadan beraat eden kişi, yargılama sonrasında suçsuz bulunmuş ve aklanmıştır. Görüldüğü üzere tahliye ve beraat terimleri aynı değildir.

Mahkeme Kararında Beraat ve Tahliye Aynı Şey Mi?

Mahkeme sürecinde kişinin infazının durdurulmasına ve tutuksuz yargılanmasına karar verilebilir. Bu durumda tahliyeden bahsedilebilir. Yargılanan kişinin üzerine atılı olan suçlamalardan tamamen aklanması ise beraat etmek demektir. Her iki terim de herhangi bir dava ya da yargılama esnasında karşılaşılabilecek kelimelerdir. Hukuk terimleri sözlüğünden istifade ile de bu iki terim arasındaki farkı anlayabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "Süper Kupa" tepkisi: İstismar siyaseti!
Her yönüyle Riyad krizi
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon! Türk diplomatın kanı yerde kalmadı: Terörist Cemil Akar etkisiz...
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Yürüyüşümüzün önüne kimse geçemeyecek
Atatürk 150 yıllık çöküşe son verdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yerel Seçim mesajı: Yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli
Yanındakilere 'köle' olarak sesleniyor: İşte Fergio Bey ve mesleği
Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
İhracat her zamankinden daha önemli olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Tahliye ve Beraat Arasındaki Fark Nedir? Mahkeme Kararında Beraat ve Tahliye Aynı Şey Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA