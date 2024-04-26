Tahrim Suresi 8. Ayet Okunuşu - Tahrim Suresi 8. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Tahrim Suresi, Müslümanlar için hem manevi bir rehber hem de ahlaki bir pusuladır. İnançlarını güçlendirmek, doğru yolu bulmak ve Allah'a olan bağlılıklarını sürdürmek isteyenler için önemli bir kaynaktır. Tahrim Suresi 8. Ayet okunuşu, Türkçe anlamı, tefsiri ve meali Müslümanların günlük hayatlarında doğru yolu bulmalarına ve Allah'a olan bağlılıklarını güçlendirmelerine yardımcı olur.

Tahrim Suresi 8. Ayet Arapça Yazılışı

Tahrim Suresi 8. Ayet Okunuşu

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû tûbû ila(A)llâhi tevbeten nasûhan 'asâ rabbukum en yukeffira 'ankum seyyi-âtikum ve yudḣilekum cennâtin tecrî min tahtihâ-l-enhâru yevme lâ yuḣzi(A)llâhu-nnebiyye velleżîne âmenû me'ah(u)(s) nûruhum yes'â beyne eydîhim vebi-eymânihim yekûlûne rabbenâ etmim lenâ nûranâ vaġfir lenâ(s) inneke 'alâ kulli şey-in kadîr(un).

Tahrim Suresi 8. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: "Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter."

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Tahrim Suresi 8. Ayet Tefsiri

Bu âyette yapılması istenen tövbenin nasıllığıyla ilgili olarak kullanılan nasûh kelimesi, "hâlis, katışıksız" mânası taşıdığı gibi "düzeltici, onarıcı" anlamına da gelir; nush kelimesi de bu mânalarla bağlantılı olarak "öğüt vermek, nasihat etmek" demektir. Âyetteki ifade, tövbenin tam mânasıyla pişman olma ve bir daha pişman olduğu o işe dönmeme azmini içermesi gerektiğini göstermektedir (Zemahşerî, IV, 117). Kelimenin bu sözlük anlamları ve tövbede aranan şartlar dikkate alınarak meâlde bu kelime "içtenlikle ve kararlılık içinde" şeklinde çevrilmiştir. Böyle bir içtenlik ve kararlılıkla yapılan tövbeye de İslâmî kaynaklarda tevbe-i nasûh denilmiştir (tövbe hakkında bk. Nisâ 4/17-18; Tevbe 9/117; Furkan 25/70-71; buradaki nûr kelimesi ve "sağ yanlarından" ifadesinin açıklaması için bk. Hadîd 57/12; 9. âyetin açıklaması için bk. Tevbe 9/73).