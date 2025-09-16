Takı dükkanında bulunan cesetlerin sırrı aydınlandı!

Olay, merkeze bağlı Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde takı dükkanında meydana geldi. 3 gündür Melek Kişen'den haber alamayan aile polise kayıp başvurusunda bulundu. İşyerinden pis kokuların gelmesi üzerine çilingir yardımıyla dükkan açıldı. Polis ve genç kadının ailesi depo olarak kullanılan bölüme baktıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Melek Kişen ve 12 Eylül'de cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Abdullah Yıldırım'ın cesetleri bulundu.

Polis, yaptığı araştırma sonucunda olayı aydınlattı. Abdullah Yıldırım'ın cezaevinden izinli çıktığı, eski sevgilisi olduğu öğrenilen Melek Kişen'in işyerinde erkeklerle çay içtiğini görünce aralarında tartışma yaşandığı, bu kişilerin dükkandan ayrılmasının ardından, Melek Kişen'i tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son verdiği öğrenildi.