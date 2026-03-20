Takıntılı koca eşini katletti

Mersin'de 2 çocuk annesi Shaimas Abdi, boşanmak istediği eşi Abdulmuti Abdi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Mersin'de, merkez Akdeniz ilçesindeki Nusratiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan Suriye uyruklu Shaimas (27) ve Abdulkuti Abdi (34) çiftinin kavga ettiğini duyan komşuları, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Hemen eve gelen polisler ve sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Shaimas Abdi'yi yatak odasında, sol göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, talihsiz kanının öldüğü belirlendi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kadının eşi 34 yaşındaki Abdulmuti Abdi'yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde suçunu itiraf eden Abdulmuti Abdi, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle eşinin boşanmak istediğini, bu nedenle çıkan tartışma sırasında da bıçakladığını söyledi. Abdi, cinayette kullandığı bıçağı sakladığı yeri de gösterdi. Olay sırasında komşularında bulunan çiftin 2 çocuğu ise koruma altına alındı. Cani koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.