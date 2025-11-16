Haberler Yaşam Haberleri Takıntılı sevgili dehşet saçtı
Giriş Tarihi: 16.11.2025

MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa'da yaşayan ve evli olan Fevzi Köksal (40), kadın kuaförü olan eski sevgilisi Yasemin Bulut'un (40), işyerinin yakınındaki pastaneye giderek kahvaltı yaptı. Köksal, Yasemin Bulut'un işyerini gözetlemeye başladı. Bulut, hiçbir şeyden habersiz, börek almak için aynı pastaneye gitti.



Bulut'u takip eden Köksal, tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Köksal, Yasemin Bulut'u başından vurdu. Dışarı çıkan Korkmaz, caddede aynı silahı kendi başına dayayıp, intihar etti.
