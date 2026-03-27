Takıntılı sevgili dehşet saçtı

Şanlıurfa'da yaşayan bir çocuk babası emlakçı Ali Badıllı, uzun süredir gönül ilişkisi yaşadığı çağrı merkezinde çalışan Mine Ö. ve arkadaşı Semra Mutlukaya ile buluştu. Ali Badıllı ile Mine Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Badıllı, yanındaki tabanca ile Mine Ö.'ye ateş etti. Ancak kurşunlar, araya giren Semra Mutlukaya'nın başına isabet etti.

Mutlukaya kanlar içinde yere yığılırken, kadının öldüğünü düşünen Badıllı kendisine ateş ederek intihar etti. Mine Ö., olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Semra Mutlukaya ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Mine Ö.'yü yakalama çalışmaları sürüyor. SABAH