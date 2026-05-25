Haberler Yaşam Haberleri Takla atan ATV'deki 2 çocuk yaralandı... O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 25.05.2026 19:27 Son Güncelleme: 25.05.2026 19:28

Takla atan ATV'deki 2 çocuk yaralandı... O anlar kamerada

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocukların kullandığı ATV'nin kontrolden çıkarak takla attığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada 2 çocuk hafif yaralandı.

İHA
Takla atan ATV’deki 2 çocuk yaralandı... O anlar kamerada
  • ABONE OL

Kaza, Siteler Mahallesi Eski Bursa Asfaltı üzerinde, Mudanya Su Otomatı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATV kullanmak isteyen çocuklar geri manevra yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ATV yol kenarında takla attı.

Takla atan ATV'deki 2 çocuk yaralandı... O anlar kamerada


Kazada ATV'de bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ATV'nin geri manevra sırasında kontrolden çıkarak devrildiği anlar yer aldı.

#BURSA #MUDANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Takla atan ATV'deki 2 çocuk yaralandı... O anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA