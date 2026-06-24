Taklamakan Çölü’nün genişlemesini durduracak proje

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Taklamakan Çölü'nün yerleşim alanlarına ilerleyişini durdurmak amacıyla faaliyet gösteren Cele Çöl Araştırma İstasyonu uluslararası basına tanıtıldı. Yetkililer, Taklamakan Çölü'nde yaşanan güçlü kum fırtınaları nedeniyle tarih boyunca bölgede üç kez kitlesel göç yaşandığını hatırlatarak, çölleşmeyle mücadelenin yalnızca çevresel değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Hotan Vilayeti'nin Cele ilçesinde 1983'ten bu yana Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren araştırma istasyonunda geliştirilen model kapsamında, çöl sınırlarında büyük ağaç türleriyle birlikte yerel çöl çalıları dikiliyor.

Kökleri 10 metreye kadar ulaşabilen bitkiler sayesinde toprağın nemi korunurken, kum hareketlerinin de önüne geçiliyor. Bilim insanları, çölleşmeyle mücadelede en etkili yöntemin yeraltı sularını koruyarak toprağın nemini muhafaza etmek olduğunu vurguladı. Türkiye'nin de önemli bir bölümünün çölleşme riski altında bulunduğu bir dönemde, Taklamakan Çölü'nde uygulanan yeraltı suyu koruma ve toprağın nemini muhafaza etme modelinin, kuraklık baskısının arttığı bölgeler için incelenmeye değer örneklerden biri olduğunu belirtiyor.