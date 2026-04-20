Takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen şahısın üzerine düştü

Kaza, Gaziosmanpaşa Yeşilpınar Mahallesi Şükran Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde yeni açılmak için hazırlık yapılan işyerinin tabelasını asmak için işçi merdivenle işyerinin ön cephesine çıktı. İşçinin tabelayı takmak için tabelanın üzerine basınca dengesini kaybederek tabela ile birlikte kaldırımda bekleyen bir şahısın üzerine şiddetli şekilde düştü. Meydana gelen bu kaza sonrasında tabela ile birlikte üzerine düştüğü şahısla işçi yaralandı. Hemen olayı görenler işçi ile üzerine tabela düşen şahısın yardımına koştu. Meydana gelen kazada işçi ve üzerine tabela ile düşülen şahıs ufak sıyrıklarla kurtuldu.

