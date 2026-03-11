Taksi ücreti tartışması can aldı

İzmir'de taksici Deniz Örer (52), aracına binen D.M. (24) ile arasında çıkan ücret tartışmasında silahla vurularak öldürüldü.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Konak ilçesi Basmane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre D.M., taksicilik yapan Deniz Örer'in kullandığı 35 T 7058 plakalı ticari taksiye yolcu olarak bindi. Bir süre sonra ikili arasında taksi ücreti konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine D.M., taksici Deniz Örer'i yanındaki silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından şüpheli, Örer'in cansız bedenini yol kenarına atıp ticari taksinin direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştı. Yolda kanlar içinde hareketsiz halde yatan Deniz Örer'i görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde taksi şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi. Örer'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Deniz Örer
Polis, araştırmaları sonucunda şüphelinin kimliği ve kaçış güzergâhını tespit etti. Olaydan bir süre sonra taksiyi sokak üzerinde terk ederek kaçışına yaya olarak devam eden katil zanlısı, polis tarafından cinayet silahı ile birlikte gözaltına alındı.
Bu arada 1 Şubat 2024'te aracına binen müşteri tarafından katledilen Oğuz Erge ile Deniz Örer'in aynı taksi durağında görev yaptığı ortaya çıktı. Evli ve bir çocuk babası Deniz Örer'in oğlu Berke Örer'in, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor'da forma giydiği öğrenildi.
Oğuz Erge
'CEZASINI ÇEKSİN'
Öte yandan konu ile ilgili İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan yaptığı açıklamada, "Kıymetli meslektaşımız Deniz Örer'in hain bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu acı olay yalnızca ailesini değil, tüm şoför esnafını ve camiamızı derinden sarsmıştır. Alın teriyle ekmeğini kazanan bir meslektaşımızı böylesine elim bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza yönelik gerçekleştirilen bu vahim saldırıyı şiddetle kınıyor, sorumluların adalet önünde hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz" dedi.