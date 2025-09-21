Haberler Yaşam Haberleri Taksici cinayetinde 3 gözaltı! Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş Tarihi: 21.9.2025 11:06 Son Güncelleme: 21.9.2025 11:13

Taksici cinayetinde 3 gözaltı! Olayla ilgili soruşturma sürüyor

İstanbul Beyoğlu’nda 2 çocuk babası taksi şoförü Ali Sancar'ın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Taksici cinayetinde 3 gözaltı! Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksici Ali Sancar, aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kasığından ve bacağından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemeler sonucunda olay sırasında silahı kullanan kişi ile birlikte 3 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Taksici cinayetinde 3 gözaltı! Olayla ilgili soruşturma sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz