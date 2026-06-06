Taksici cinayetinde sanıklara haksız tahrik indirimi

Kayseri'de 3 yıl önce farklı duraklarda çalışan taksi şoförleri Ali Demirel ile Reşit Demir arasında müşteri alma nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Ali Demirel öldü. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada Reşit Demir müebbet hapis, babası M.D. ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak dosya üst mahkemede yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, Reşit Demir'i "kasten öldürme" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı. Baba M.D. ise suça yardım ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası aldı.