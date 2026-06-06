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Giriş Tarihi: 6.06.2026

Taksici cinayetinde sanıklara haksız tahrik indirimi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Taksici cinayetinde sanıklara haksız tahrik indirimi
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Kayseri'de 3 yıl önce farklı duraklarda çalışan taksi şoförleri Ali Demirel ile Reşit Demir arasında müşteri alma nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Ali Demirel öldü. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada Reşit Demir müebbet hapis, babası M.D. ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak dosya üst mahkemede yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, Reşit Demir'i "kasten öldürme" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı. Baba M.D. ise suça yardım ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası aldı. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

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Taksici cinayetinde sanıklara haksız tahrik indirimi
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