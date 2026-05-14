Taksici cinayetinde yeni gelişme! Evine giderken husumetlisini 14 yerinden bıçaklamıştı: O caniye istenen ceza belli oldu!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay, 7 Aralık 2025 tarihinde Zeytinburnu'nda meydana geldi. İşten çıktıktan sonra aracını park eden Erhan Çiftçi, yürüdüğü sırada husumetlisi olduğu iddia edilen Serkan Barlık'ın saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çiftçi'yi ağır yaralı halde buldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen taksi şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Barlık ise elinde suç aleti bıçakla kaçtıktan kısa süre sonra metruk bir binada yakalanarak tutuklandı.