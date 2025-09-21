Taksici cinayetine 3 gözaltı

İstanbul Beyoğlu'na bağlı Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta önceki gece taksici Ali Sancar, 34 TJZ 47 plakalı aracına aldığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kasığından ve bacağından vurulan Ali Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan taksici Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemeler sonucunda olay sırasında silahı kullanan kişi ile birlikte 3 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.