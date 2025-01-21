Taksici Emre Bayram’ın katili yakalandı! Katil en yakınındaki isim çıktı

Akşam saatlerinde İzmit Arızlı'da meydana gelen olayda, 35 yaşındaki taksici Emre Bayram boğazı kesilmiş bir halde ağır yaralı olarak bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayram, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Taksici Emre Bayram'ın ölümü, başta ailesi ve meslektaşları olmak üzere tüm İzmit halkını yasa boğdu.

POLİS VE JANDARMA ZANLININ İZİNİ SÜRDÜ

Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve jandarma ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından, güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda katil zanlısının kimliği belirlendi. Ekipler, zanlıyı olaydan sadece birkaç saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

KATİL KOMŞUSU ÇIKTI

Yapılan araştırmalar sonucu, taksici Emre Bayram'ın katil zanlısının kendi komşusu olduğu ortaya çıktı. İsmi henüz öğrenilemeyen zanlı, jandarma tarafından İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorguya alındı. Katilin cinayeti neden işlediği ve olayın arkasındaki sebeplerin aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Kocaeli Emniyeti ve jandarma ekipleri, cinayetle ilgili detayları ortaya çıkarmak için titizlikle çalışıyor. Katil zanlısının ifadesi ve toplanan deliller doğrultusunda olayın perde arkası netleşecek.