Taksici Emre’nin katili komşusu çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Arızlı bölgesinde, akşam saatlerinde boğazı kesilerek öldürülen taksici Emre Bayram'ın cinayet zanlısı, kısa süre içerisinde yakalandı. Cinayetle ilgili detaylar, katilin Bayram'ın çok yakınındaki bir kişi olduğunu ortaya çıkardı.Taksici Emre Bayram'ın ölümü, başta ailesi ve meslektaşları olmak üzere tüm İzmit halkını yasa boğdu.Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve jandarma ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından, güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda katil zanlısının kimliği belirlendi. Ekipler, zanlıyı olaydan sadece birkaç saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.Yapılan araştırmalar sonucu, taksici Emre Bayram'ın katil zanlısının kendi komşusu olduğu ortaya çıktı.