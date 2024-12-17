Haberler Yaşam Haberleri Taksici Eren’in katilleri adliyeye sevk edildi: Katil zanlısı yurtdışına kaçma planı yapmış!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:50 Son Güncelleme: 17.12.2024 10:51

Taksici Eren’in katilleri adliyeye sevk edildi: Katil zanlısı yurtdışına kaçma planı yapmış!

Konya’da üniversitede okuyan ve okul harçlığını çıkarmak için takside çalışan 19 yaşındaki İbrahim Eren Peker’i trafik tartışmasında bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Muzaffer Tekelioğlu (27) ile onun kaçmasına yardım ettiği belirtilen sevgilisi Dilek K. (36) ile Muammer B. (34) ve Mikail K. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tekelioğlu’nun yurtdışına kaçabilmek için plan yaptığı ancak kaçamadan yakalandığı belirtildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Taksici Eren’in katilleri adliyeye sevk edildi: Katil zanlısı yurtdışına kaçma planı yapmış!

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İbrahim Eren Peker, okul harçlığını çıkarmak için haftasonları ticari takside çalışıyordu. Geçtiğimiz haftasonu da biraz hasta olmasına rağmen ticari taksiye çıkan Peker, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinden aracına aldığı Özbek asıllı kadın müşterisini evine bırakmak üzere yola çıktı. Peker, yolda seyir halindeyken trafikte tartışma yaşadığı aracın sürücüsü Muzaffer Tekelioğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Muzaffer Tekelioğlu ile onun kaçmasına yardım ettiği belirtilen sevgilisi Dilek K. ile Muammer B. ve Mikail K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muzaffer Tekelioğlu'nun yurtdışına kaçmak için plan yaptığı ancak polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Taksici Eren’in katilleri adliyeye sevk edildi: Katil zanlısı yurtdışına kaçma planı yapmış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA