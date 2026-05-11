Taksici gaspının altından uyuşturucu çıktı

Eyüpsultan
'da taksi şoförü Gökhan A.'nın araç içerisinde feci şekilde darp edilip gasp edilmesine ilişkin soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Başta "müşteri saldırısı" olarak değerlendirilen olayın, aslında bir uyuşturucu pazarlığı olduğu anlaşıldı. Polis incelemesi sonucunda, şoför Gökhan A.'nın şüphelilerle daha önceden uyuşturucu satın almak için telefonlaştığı belirlendi. Buluşma sırasında taraflar arasında çıkan para anlaşmazlığı nedeniyle saldırının gerçekleştiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen M.Y. ve Y.B.K.'yı yakalamak için operasyonlar sürerken, hastaneye kaldırılan taksicinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.