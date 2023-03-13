Taksici katili sağır ve dilsiz çıktı! Polis taksici cinayetini krokiyle çözdü

Adana'da başından vurularak öldürülen ve cesedi sulama kanalında bulunan, 67 yaşındaki taksici Servet Tarhan'ın katili, sağır ve dilsiz çıktı. Polis, katili cinayet öncesi ve sonrasında kullandığı yolların krokisini çıkarttı; bölgedeki 220 güvenlik kamerasından iz sürüp yakaladı. Bir hurda deposunda yakalanıp tutuklanan 43 yaşındaki Abdurrahman Altun'un, Tarhan'ı öldürdükten sonra cüzdanı ve cep telefonunu gasp ettiği daha sonra taksiye binip olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Altun'un, taksi hararet yapınca aracı bir araziye bırakıp, dolmuşla kaçtığı öğrenildi. Öldürülen taksicinin de 3 yıl önce de saldırıya uğradığı, sarhoş bir kadının kendisine bıçak çekip, aracına zarar verdiği öğrenildi.
GASP EDİLİP ÖLDÜRÜLDÜ
Olay, 9 Mart'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; yoldan geçen mahalle sakinleri, sulama kanalında bir ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine harekete geçen polis, vinç yardımıyla cansız bedeni sudan çıkarttı. Başından tabancayla vurulan kişinin de Servet Tarhan olduğu belirlendi. Tarhan'ın, öldürüldükten sonra parası ve cep telefonuyla birlikte kullandığı taksinin gasp edildiği öğrenildi.
'ÖZEL EKİP' OLUŞTURULDU
Servet Tarhan'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde 'özel bir ekip' oluşturuldu. Polis, 'Plaka Tanıma Sistemi', 'Kent Güvenliği Sistemi'nin yanı sıra bölgedeki ev ve işyerlerine ait toplam 220 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri mercek altına aldı.
CİNAYETİ 'KROKİ' ÇÖZDÜ
Çabalar sonuç verdi ve katil zanlısının, sağır ve dilsiz olan Abdurrahman Altun olduğu tespit edildi. Zanlının, cinayet öncesi ve sonrası kullandığı yolların krokisini çıkartan polis, katilin İnönü Caddesi'nde Servet Tarhan'ın taksisine binip, onu olayın yaşandığı adrese yönlendirdiği belirlendi. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Altun'un, yanında taşıdığı tabancayla da Tarhan'ı öldürüp, cüzdan, cep telefonu ve taksiyi gasp edip, bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.
KATİL DOLMUŞLA KAÇMIŞ
Katilin, olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir araziyle taksiyi bırakıp, sonrasında da dolmuşa binerek, Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki hurda deposunda saklandığı öğrenildi. Polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenleyerek Abdurrahman Altun'u gözaltına aldı. Zanlının olayda kullandığı silaha da el konuldu. Altun, gasp ettiği cüzdanı olaydan sonra yaktığı, cep telefonunu da tanımadığı bir kişiye sattığını itiraf etti.
3 YIL ÖNCEDE SALDIRIYA UĞRAMIŞ
İşaret dili uzmanı aracılığıyla ifadesi alınan Altun'un, araba kullanmayı iyi bilmediğini, taksinin de bir süre sonra hareket yapınca durup, yol kenarında bıraktığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman Altun, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen taksicinin de 3 yıl önce de saldırıya uğradığı, sarhoş bir kadının kendisine bıçak çekip, aracına zarar verdiği öğrenildi.