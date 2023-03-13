Taksici katili sağır ve dilsiz çıktı! Polis taksici cinayetini krokiyle çözdü

Adana'da başından vurularak öldürülen ve cesedi sulama kanalında bulunan, 67 yaşındaki taksici Servet Tarhan'ın katili, sağır ve dilsiz çıktı. Polis, katili cinayet öncesi ve sonrasında kullandığı yolların krokisini çıkarttı; bölgedeki 220 güvenlik kamerasından iz sürüp yakaladı. Bir hurda deposunda yakalanıp tutuklanan 43 yaşındaki Abdurrahman Altun'un, Tarhan'ı öldürdükten sonra cüzdanı ve cep telefonunu gasp ettiği daha sonra taksiye binip olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Altun'un, taksi hararet yapınca aracı bir araziye bırakıp, dolmuşla kaçtığı öğrenildi. Öldürülen taksicinin de 3 yıl önce de saldırıya uğradığı, sarhoş bir kadının kendisine bıçak çekip, aracına zarar verdiği öğrenildi.