Taksici katiline müebbet istendi

İzmir'in Konak ilçesinde 9 Mart'ta müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Deniz Örer'i (52) silahla vurarak öldüren Doğu Meşe (24) hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ise toplamda 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Tutuklanan Doğuş Meşe hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan jet iddianamede şüphelinin, bindiği taksiciye tek el ateş ettiği, ardından da cesedi araçtan attığı belirtildi. İddianamede, taksici Örer'in kendisine küfretmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia eden şüphelinin savunmasının, "suçunu hafifletmeye yönelik" olduğu ve küfretmesini gerektirecek bir durumun olmadığı da aktarıldı.
Ayrıca Meşe'nin gasp ettiği taksiye aldığı kadın arkadaşı F.A. ile araçla gezdikleri, uyuşturucu kullandıkları ve taksicinin çantasındaki paraları aldıkları kaydedildi.