Taksici katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis onandı

Olay, geçen yıl 1 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında, Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal, evli, 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye bindi. Delil Aysal, yanındaki tabancayla ateş edip taksici Erge'yi öldürdü. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Aysal, Oğuz Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, kaçtı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, Aysal'ın tabancayla vurduğu Oğuz Erge'ye tokat atıp, üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı.

TAKSİCİYİ VURUP, KIZINI ARADI

Soruşturmanın ardından Delil Aysal hakkında 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Nitelikli kasten öldürme', 'Nitelikli yağma' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Taksideki telefonu ve kablosuz kulaklığı aldığına da ifadesinde yer veren Delil Aysal, toza karşı duyarlılığı olduğu için olay sırasında maskeli olduğunu, delilleri ortadan kaldırmak için kovanları topladığını kaydetti. Erge'nin kızı N.E. ifadesinde, "Babamın kullandığı telefondan arama geldi. Telefonu açtığımda tanımadığı bir erkek, 'Baban Gaziemir Belediyesi'nin arkasında Migros'un arkasındaki ara sokakta takside. Ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum' dedi, ardından da telefonu kapattı" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 17 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Davanın karar duruşması 8 Mart 2024 tarihinde görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Aysal'ı 'Nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 2 yıl 10 ay olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Delil Aysal'a verilen bu cezada indirim de yapılmadı. Sanık Aysal'ın avukatı kararı geçen şubat ayında istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, itirazı inceledi. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığın bulunmadığı ve herhangi bir eksikliğin de olmadığı görüşüne vardı, itirazı reddetti. Bu kez sanık avukatı dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY DA ONADI

Yargıtay 1 Ceza Dairesi, hem mahkeme sürecinin usulüne uygun yürütüldüğünü hem de delillerin yeterli ve hukuka uygun olduğunu belirtti. Yargıtay ilamında, suç vasıflarının doğru biçimde belirlendiği, yağma suçunda değer azlığı hükmünün somut olayda uygulanma yeri bulunmadığı, takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği ve sanık lehine uygulanabilecek başkaca hükmün bulunmadığı anlaşıldığı vurgulandı. Yargıtay, böylece temyiz başvurusunu reddedip, daha önce verilen kararı onadı.