Taksici önce ölümle tehdit etti, sonra katletti

İstanbul Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Katie Erorbay'ı (36) öldüren taksi şoförü Mustafa Gülser (41) hakkındaki soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Katie Erorbay, bir dönem duygusal birliktelik yaşadığı Mustafa Gülser'den ayrıldı. Ayrılığı hazmedemeyen Gülser, genç öğretmeni takıntı haline getirip görüşmek için mesajlar attı ancak reddedildi. Zanlının olaydan 3 saat 15 dakika önce Erorbay'a video mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Gülser'in video mesajında, "Seni bugün öldüreceğim, son kararım" dediği görüldü.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dikkat çeken tespitler yaptı. Savcılık, "En ufak tartışmada insan öldürülmenin izahı yok" dedi. Zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl kadar hapis istendi.