Yer Adana! Taksi şoförü trafikte tartıştığı sürücü tarafından takip edilip bıçaklandı: Dehşet anları kamerada!

O ANLAR KAMERADA

Taksi şoförü yere yığılırken, şüpheli ise rahat tavırlar sergileyerek otomobiline binip, akaryakıt istasyonundan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin yardımına gittiği Hamza A., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Hamza A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.