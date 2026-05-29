Yer Adana! Taksi şoförü trafikte tartıştığı sürücü tarafından takip edilip bıçaklandı: Dehşet anları kamerada!

Olay, Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Hamza A., yol verme anlaşmazlığı nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir sürücüyle tartıştı. Hamza A. bölgeden ayrılırken, diğer sürücü otomobiliyle takip etti.
Durumu fark edince akaryakıt istasyonuna giren Hamza A., aracını park etti. Arkasından gelen sürücü otomobilden inip, Hamza A. ile tartışmaya devam etti. Arbede sırasında şüpheli, Hamza A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
O ANLAR KAMERADA
Taksi şoförü yere yığılırken, şüpheli ise rahat tavırlar sergileyerek otomobiline binip, akaryakıt istasyonundan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin yardımına gittiği Hamza A., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Hamza A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.