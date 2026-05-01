Taksici Veysel Meşe’nin katledilmesinde kan donduran detaylar! 5 bin TL’lik ’benzetme’ cinayeti...

4 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savunmaların ardından mahkeme, kararını açıkladı. Şüpheliler Ali Yakoğlu, Sidar Atlı, Nihat Mafrak ve Muhammed Güngörür hakkında Veysel Meşe'ye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği sabit görüldüğünden, indirim uygulanmasına yer olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Suça sürüklenen çocuk B.S.Ç. ve A.Ö. hakkında ise şüphelilerin suç tarihinde 15 yaşını doldurup 18 yaşını doldurmadığı anlaşıldığından, B.S.Ç. hakkında 22 yıl, A.Ö. hakkında ise 1/3 oranında indirim yapılarak 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. A.Ö. hakkında ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan 8 ay hapis ve adli para cezası verildi.

Sanıkların eylemlerinin sabit olmaması nedeniyle de A.Y., M.Y., M.Y. ve N.Y. hakkında beraat kararı verildi. Olay tarihinden bu yana aranan ve firari durumda olan Lokman Mercan ve Yusuf Koçyiğit'in ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.