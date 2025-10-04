Taksiciler yargı kararlarını tanımıyor: Müşteri kılığında sürücüye darp

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, Martı TAG'ın e-ulaşım lisansı şartlarını yerine getirdiğine karar vermesine karşın, şirket çalışanları fiili saldırı ve tehdit almaya devam ediyor. Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere uygulama üzerinden TAG çağırıp gelen sürücüleri darp eden, tehdit eden ve araç anahtarlarını gasp eden taksicilerin, bu eylemlerin görüntülerini sosyal medyada paylaşması büyük tepki topladı.

ORGANİZE SALDIRI VAR

Bursa'da üç taksici, Martı TAG sürücüsü Ömer Sivri'nin aracına yolcu gibi binip onu tehdit ederek anahtarını aldı.

İzmir'de bir grup, yolcusu bulunan TAG aracını durdurup anahtarı gasp etti. Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Ömer Sivri'yi ziyaret ederek destek verdi.

Ankara'da 29 Ocak'ta Martı TAG sürücüsü Alper Özcan'ı uygulama üzerinden çağırıp darp eden 4 taksici tutuklandı.

Ceza Hukuku Uzmanı Avukat Okan Göler, eylemlerin "tehdit, hürriyeti tahdit, yağma, basit yaralama" suçlarına girdiği belirterek 15 yıla kadar hapis cezası doğurduğunu söyledi. Göler, "Hiç kimse kendi hukukunu yaratamaz; mağdurun derhal savcılığa başvurması ve delilleri koruması gerekiyor" diye uyardı.



TAG'A HUKUKİ ENGEL YOK

TAG'IN hukuki statüsünde ise çelişkili gelişmeler yaşandı: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın açtığı davada ilk mahkeme uygulamaya erişim engeli kararı verdi; ancak istinaf mahkemesi bu kararı iptal etti. Ayrıca İstanbul 7. İdare Mahkemesi, Martı TAG'ın e-ulaşım lisansı şartlarını yerine getirdiğine karar verdi.