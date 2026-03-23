‘Taksicileri gasbediyorum’

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda, taksiye binen şüpheli Fırat S. (22), sürücü Doğan E.'ye (29) adeta kabusu yaşattı. İddiaya göre Fırat S. saat 23.30'da Sultangazi ilçesinde Doğan E. isimli ticari taksi şoförünün aracına bindi. Aksaray'a gitmek istediğini söyleyen şüpheli Fırat S., şoförün internetine bağlanarak taksicilerin gaspa uğradığı videoları şoföre göstermeye başladı. Hatta görüntülerdeki silahlı kişinin kendisi ve ünlü bir gaspçı olduğunu söyledi.
'İLLEGAL TETİKÇİLİK YAPIYORUM'
Aksaray'a vardıktan sonra birileriyle konuşup Arnavutköy'e gitmek istediğini söyleyen şüpheli Fırat S., konuşma esnasında kendisin 'illegal tetikçilik' yaptığını anlattı. Saat 01.20 sıralarında adrese geldiklerinde ise şoför taksi ücreti olan 1300 TL'yi istedi. Cebinden silahını çıkartan Fırat S., taksiciye doğrultarak 's..tir git seni öldürürüm sana para falan yok' diyerek tehdit etti. Korkuyla olay yerinden uzaklaşan taksici karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Fırat S. hakkında 17 yıl hapis istemiyle dava açıldı.