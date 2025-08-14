Taksicinin kural hatası, motosikletli genci öldürdü

Adana'da seyir halinde olan Hıdır Pişgin'in kullandığı motosiklete, refüjdeki yaya geçidinden karşı istikamete geçmeye çalışan M.Ç. yönetimindeki plakalı taksi çarptı. Savrulan motosikletteki Pişgin, aracın kontrolünü kaybedip refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Taksi sürücüsü ise yaya geçidinden geçip ara sokağa girerek kayıplara karıştı.Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Pişgin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Pişgin, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Pişgin'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kazanın ardından kaçan taksici M.Ç. ise polis merkezine giderek teslim oldu.