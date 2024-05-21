Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler

Yaklaşık 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yüksel kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler, taksiciyi aracıyla birlikte ilçe merkezindeki bir ara sokağa bırakıp kaçtı. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan taksici, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel, buradaki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Yüksel'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, evli olan Yunus Yüksel'in yaklaşık 20 gün önce kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.