Taksiciyi darbedip kaçmışlardı: 3 şüpheli gözaltında!

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen taksici Mehmet Uğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracına aldığı yolcuların hem yoldan geçenlere hem de kendisine hakaret ettiğini söyledi.

5-6 DEFA YUMRUK YEDİM

Yolcuları normal şekilde uyardığını dile getiren Uğuz, "Bunun üzerine yolculardan 5-6 defa yumruk yedim. Arkamdaki bir kişi sürekli kafama vurdu. Daha sonra benim kapımı açarak para istediler. 'Para yok' dedikten sonra bıçak çıkardılar. Biri bacağıma 2-3 defa bıçak sapladı. Taksiciler emeklerinin karşılığı için çalışıyor. Belki ölebilirdim. Bu duruma dur denilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Uğuz, kendisiyle ilgilenen polis ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.