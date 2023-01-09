Taksiciyi öldüren saldırganlar tutuklanma talebiyle sevk edildi

İstanbul Fatih Çapa'da 8 Ocak Pazar gecesi 03:00'da gerçekleşen olayda iddiaya göre, alkollü olan şüpheliler Mert Avcı (20), Ferhat Güngör (33) ve Ebru Nur Gül (31) Taksim'de Aydın Altun'un (52) kullandığı taksiyi çevirip araca bindi. Araç içerisinde kavga etmeye başlayan şüpheliler kendilerini Fatih Çapa'da indirmek isteyen taksici Aydın Altun'a küfederek daha sonra Altun'la kavga etmeye başladı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Hastaneye kaldırılan taksici Aydın Altun, aldığı darbeler sebebiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 3 şüpheli sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden Mert Avcı ve Ferhat Güngör "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklanmaları talep edildi. Şüpheli Ebru Nur Gül'ün ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılması istendi. Şüpheliler, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.