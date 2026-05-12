Takside dehşet 80 km sürdü

Gaziantep'in Araban ilçesinde önceki gün evde tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan Semih Ç. (31) taksi durağını arayarak adrese taksi istedi. Taksi adrese gelince Semih Ç. elindeki valiz ve yanında sevgilisi olduğu iddia edilen Gülbahar Y. (36) ile birlikte taksiye bindi. Bu sırada eve gelen polisleri gören Semih Ç. valizden çıkardığı pompalı tüfekle ateş açarak taksici Ramazan Yıldırım'dan (58) Gaziantep'e doğru gitmesini istedi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, ateş açan saldırgan Yavuzeli ilçesinde yolda çevirme yapan polislere de ateş açarak taksiciden devam etmesini istedi.

80 kilometre giden taksi Gaziantep şehir girişinde trafik ışıklarına takılınca arkadan kovalayan ekipler ve çevredeki trafik ve yunus ekipleri aracı ablukaya aldı. Bu sırada silahı camdan çıkaran saldırgan ateş açmaya başlayınca taksici Ramazan Yıldırım müdahale etti. Saldırgan silahı içeri alınca taksici ve polis müdahale ederek etkisiz hale getirdi.



'SAKİN OLMAYA ÇALIŞTIM'

Olay sırasında elinden yaralanan taksici Ramazan Yıldırım, "Yolda zaman zaman polise ateş açıyordu. Gaziantep'e gelene kadar arada bir silahı elinden almaya çalıştım ama başaramadım. Arada bir yanındaki poşetten çıkardığı şişeden içki içiyordu. Gaziantep girişinde yeniden polis durdurmak istedi, bu yine ateş açtı. Bir ara silahı içeri alınca arkaya dönerek müdahale ettim. Saldırgan ve yanındaki kadın gözaltına alındı.