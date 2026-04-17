Giriş Tarihi: 17.04.2026 09:45

Takside tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Başkentte ticari takside çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Arkadaşı Furkan Ş. tarafından tabanca ile vurulan Umutcan G. ağır yaralandı.

SENA UYANER
Takside tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Ş. ile Umutcan G. birlikte bindikleri ticari takside bir süre yolculuk yaptı. Yolculuk sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taksi içerisinde çıkan arbede sırasında Furkan Ş., yanında bulundurduğu tabanca ile Umutcan G.'ye ateş etti.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Umutcan G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Furkan Ş. ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayın tanığı olan taksi sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hastanede tedavisi süren Umutcan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takside tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
