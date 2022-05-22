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Giriş Tarihi: 22.5.2022 11:50 Son Güncelleme: 22.5.2022 12:04

Taksilerinde çalışan şoförün kafasına sıktı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Taksilerinde çalışan şoförün kafasına sıktı

Kayseri'de taksi sahibinin oğlu, tartıştığı şoförleri Mesut Korkut'u  başından tabancayla vurarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan taksi şoförü hastanede hayatını kaybederken, kaçak şüpheli ise saklandığı evde yakalandı.

Merkez Melikgazi ilçesinde taksilerinde şoför olarak çalışan Mesut Korkut ile alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışan taksi sahibinin oğlu Emre Tütüncü (19) evden silahını alarak çıktı.

Ailesinin polise ihbarda bulunduğu Emre Tütüncü, Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde Mesut Korkut'un yolunu kesti. Bir el teksiye ateş eden Emre Tütüncü ikinci kurşunu ise Mesut Korkut'un başına sıktı.

Emre Tütüncü olaydan sonra kaçarken, ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Mesut Korkut, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis cinayet zanlısı emre Tütüncü'yü gece saat 03.00'te saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

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Taksilerinde çalışan şoförün kafasına sıktı
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