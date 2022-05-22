Taksilerinde çalışan şoförün kafasına sıktı

Merkez Melikgazi ilçesinde taksilerinde şoför olarak çalışan Mesut Korkut ile alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışan taksi sahibinin oğlu Emre Tütüncü (19) evden silahını alarak çıktı.

Ailesinin polise ihbarda bulunduğu Emre Tütüncü, Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde Mesut Korkut'un yolunu kesti. Bir el teksiye ateş eden Emre Tütüncü ikinci kurşunu ise Mesut Korkut'un başına sıktı.

Emre Tütüncü olaydan sonra kaçarken, ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Mesut Korkut, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis cinayet zanlısı emre Tütüncü'yü gece saat 03.00'te saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.