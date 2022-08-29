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Giriş Tarihi: 29.8.2022 13:37 Son Güncelleme: 29.8.2022 13:39

Taksim Metro Durakları Nerede? Yol Tarifi ile Taksim Metro Durağına Nasıl Gidilir, Çıkışları Neler, Hangi Hatlar Geçiyor?

Trafiğin hayli artış gösterdiği şehirde, çoğu kişi alternatif ulaşım yollarını tercih eder. Bunlardan biri olan metro, ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçer. İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'e uğramak isteyenler, Taksim metro durağına nasıl gidilir sorusu sıkça yanıt arar. Bu yazımızda sizler için, Taksim Metro durakları nerede, Taksim Metro Durağına nasıl gidilir, çıkışları neler, hangi hatlar geçiyor sorularına yer verdik.

Taksim Metro Durakları Nerede? Yol Tarifi ile Taksim Metro Durağına Nasıl Gidilir, Çıkışları Neler, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehirleri arasında birinci sıradadır. Yoğun göç alan bu metropol şehirde ulaşımda pek çok aksaklıklar yaşanmıştır. Pek çok amaçtan ötürü bir yerden başka bir yere yapılan yolculuklarda yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için farklı alternatifler yer almıştır. Şehir içerisinde bölgeler arası ulaşımda kolaylıkla ulaşım için metro sıkça tercih edilmiştir. Metroyu tercih edecek kişiler, bineceği ve ineceği duraklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. İstanbul'un en işlek yerlerinden birisi olan Taksim'de de metro durakları bulunmaktadır. Bu bölgeye ulaşım yapmak isteyen pek çok kişi, Taksim metro durakları nerede sorusuna cevap ararlar.

Taksim Metro Durakları Nerede?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim meydanı, en popüler yerlerden birisidir. Buraya ulaşım sağlayacak pek çok kişi, farklı araçlardan yararlanmıştır. Taksim meydanına giden metro da sıklıkla tercih edilmiştir. Taksim metro durakları nerede sorusunu soran pek çok kişi, bunun hakkında araştırma yapmıştır. Taksim'de bulunan M2 metro hattı, Yenikapı Hacıosman- Sanayi Mahallesi bölgesinde yer alır. Toplamda 17 istasyona sahip bu hat, yaklaşık olarak 2 buçuk dakikada bir sıklıkla çalışır.

Taksim Metro Durakları Çıkışları

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim'de ulaşım için pek çok alternatif vardır. Burada bulunan önemli ulaşım yerlerinden birisi olan Taksim Metro İstasyonunun;

  • Atatürk Kültür Merkezi,
  • Taksim Gezi Parkı,
  • İstiklal Caddesi ve
  • Talimhane

olmak üzere toplamda dört ayrı çıkışı bulunur. Sıklıkla kullanılan bu duraklardan birisi de İstiklal Caddesi metro durağıdır.

Taksim Metro Durağına Nasıl Gidilir?

Taksim Metro İstasyonuna gitmek için pek çok farklı yol vardır. Kadıköy tarafından gelecek kişi, Söğütlüçeşme metrobüsüne binip, Zincirlikuyu'dan iner ve buradan Hacıosman Yenikapı metrosuna aktarma yapabilir. Üsküdar bölgesinden Taksim'e gelecek kişi, Marmaray ile bu metro durağına ulaşabilir. Ümraniye'den Taksim metro durağına geçmek için ise, Ümraniye'den 522 numaralı otobüse binilir ve Köprülü Kavşak bölgesinden inilir. Ardından Yenikapı- Hacıosman metrosuna aktarma yapılır ve metro ile Taksim'e gidilir. Kartal, Pendik Bölgeleri'nden gelecekle için ise 500T numaralı otobüse binilip Yenkapı-Hacıosman Metro İstasyonuna ulaşım sağlanır.

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Taksim Metro Durakları Nerede? Yol Tarifi ile Taksim Metro Durağına Nasıl Gidilir, Çıkışları Neler, Hangi Hatlar Geçiyor?
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