Taksim Metro İstasyonu’nunda yangın paniği

Giriş Tarihi: 14.04.2026 21:40 Son Güncelleme: 14.04.2026 21:47

Taksim Metro İstasyonu’nun asansöründe yangın çıktı. Kısa süreli panik yaşanırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA
Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Taksim Metro İstasyonu'nun asansöründe henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bölgede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



Öte yandan, yangın nedeniyle Metro İstanbul, sosyal medya hesabından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışı ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

