Taksim metrosundaki seferlerin çalışıp çalışmadığı dün yaşanan korkunç patlama ardından merak konusu oldu. PKK/PYD'li teröristin bıraktığı paketin patlaması ile 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan sabaha karşı gözaltına alındı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nı kullanan İstanbullular Taksim ve Şişhane duraklarında panik anı yaşanmıştı. Peki Taksim metrosu açık mı, kapalı mı? 14 Kasım 2022 Yenikapı- Hacıosman M2 Metro hattı çalışma saatleri