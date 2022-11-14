Taksim metrosundaki seferlerin çalışıp çalışmadığı dün yaşanan korkunç patlama ardından merak konusu oldu. PKK/PYD'li teröristin bıraktığı paketin patlaması ile 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan sabaha karşı gözaltına alındı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nı kullanan İstanbullular Taksim ve Şişhane duraklarında panik anı yaşanmıştı. Peki Taksim metrosu açık mı, kapalı mı? 14 Kasım 2022 Yenikapı- Hacıosman M2 Metro hattı çalışma saatleri
İBB'den yapılan açıklamaya göre Yenikapı - Hacıosman Metrosu seferlerine devam ediyor. Taksim ve Şişhane durakları da açık bulunuyor.
Hat, inşa edildiği güzergâh üzerinde 320.000 (Ortalama) yolcu potansiyeline sahip olan hatta günlük sefer sayısı, Yenikapı-Hacıosman tek yönde 225 Toplam Sefer Sayısı 790'dır. 16 istasyon bulunan Yenikapı Hacıosman Metro Hattı sefer saatleri şöyledir:
06.15 – 00.00 saatleri arasında
hizmet vermekte olup sefer süresi yaklaşık 31 dakika (Tek yön) Yenikapı Hacıosman Arası sefer sıklığı 5 (Pik Saatte) dakika, Taksim – Hacıosman Arası 2,5 (Pik Saatte) dakika, Sanayi Mahallesi – Seyrantepe Mekik Sefer 9 (Pik Saatte) dakika.