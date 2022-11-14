Haberler Yaşam Haberleri Taksim metrosu açık mı, kapalı mı? 14 Kasım 2022 Yenikapı- Hacıosman M2 Metro hattı çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 14.11.2022 10:52

Taksim metrosu açık mı, kapalı mı? 14 Kasım 2022 Yenikapı- Hacıosman M2 Metro hattı çalışma saatleri

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim İstiklal Caddesi'nde dün bir terör saldırısı meydana geldi. Bugün meydanda işi dolasıyla yola çıkmak zorunda olan vatandaşlar Şişhane Taksim metrosunun çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden açıklama geldi. Peki Taksim metrosu açık mı, kapalı mı? 14 Kasım 2022 Yenikapı- Hacıosman M2 Metro hattı çalışma saatleri

Taksim metrosu açık mı, kapalı mı? 14 Kasım 2022 Yenikapı- Hacıosman M2 Metro hattı çalışma saatleri

Taksim metrosundaki seferlerin çalışıp çalışmadığı dün yaşanan korkunç patlama ardından merak konusu oldu. PKK/PYD'li teröristin bıraktığı paketin patlaması ile 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan sabaha karşı gözaltına alındı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nı kullanan İstanbullular Taksim ve Şişhane duraklarında panik anı yaşanmıştı. Peki Taksim metrosu açık mı, kapalı mı? 14 Kasım 2022 Yenikapı- Hacıosman M2 Metro hattı çalışma saatleri

TAKSİM METROSU AÇIK MI?

İBB'den yapılan açıklamaya göre Yenikapı - Hacıosman Metrosu seferlerine devam ediyor. Taksim ve Şişhane durakları da açık bulunuyor.

YENİKAPI HACIOSMAN METRO SEFER SAATLERİ

Hat, inşa edildiği güzergâh üzerinde 320.000 (Ortalama) yolcu potansiyeline sahip olan hatta günlük sefer sayısı, Yenikapı-Hacıosman tek yönde 225 Toplam Sefer Sayısı 790'dır. 16 istasyon bulunan Yenikapı Hacıosman Metro Hattı sefer saatleri şöyledir:

06.15 – 00.00 saatleri arasında

hizmet vermekte olup sefer süresi yaklaşık 31 dakika (Tek yön) Yenikapı Hacıosman Arası sefer sıklığı 5 (Pik Saatte) dakika, Taksim – Hacıosman Arası 2,5 (Pik Saatte) dakika, Sanayi Mahallesi – Seyrantepe Mekik Sefer 9 (Pik Saatte) dakika.

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Taksim metrosu açık mı, kapalı mı? 14 Kasım 2022 Yenikapı- Hacıosman M2 Metro hattı çalışma saatleri
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