Taksim meydanında bariyersiz yılbaşı kutlandı

Şarkılar söyleyerek ve dans ederek yeni yılı karşılayan binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile çevredeki sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Taksim meydanı ve İstiklal Caddesinde havai fişek ve ateşli objelere izin vermedi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde Taksim çevresinde Özellikle sahil kesimindeki bölgelerde havai fişeklerle yeni yıla merhaba denildi.