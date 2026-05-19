Taksim’de gaz kaçağı paniği

Taksim Meydanında sokak lezzetleri olarak hizmet veren büfelerde borunun delinmesi nedeniyle gaz kaçağı paniği yaşandı. Büfelere gelen borunun delinmesinden dolayı meydana gelen gaz kaçağının fark edilmesi ile hemen İGDAŞ'a ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri büfelerin gaz girişlerini kontrol ettiğinde Orta kısımda bulunan büfenin gaz borularından birisinin delinip gaz kaçağının meydana geldiğini tespit etti. Olası bir faciaya neden olmadan hemen büfelerin gazları kesildi. Binlerce vatandaşın uğrak yeri olan büfedeki gaz kaçağının ateşe uzak olması ve dışarıda bulunması nedeniyle olası bir facianın önlendiği kaydedildi.

Gaz kaçağından dolayı mağduriyet yaşayan büfe işletmecilerinden Yusuf Atalay, "Sabah saatlerinde büfenin açıldığında 10 büfenin orta kısmında bulunan doğal gaz borusunun delinip gaz kaçırdığı tespit edildi. Büfedeki kaçaktan dolayı bir patlama olsaydı yüzlerce insan felaket yaşardı. Allahtan patlamadı bizi allah korudu. İGDAŞ ekipleri gazı kestikten sonra olay yerinden ayrıldı. Şimdi tüm büfelerde dönerler paketinde kaldı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak final maçı nedeniyle İstanbul Taksim meydanına gelen taraftarlarda gaz kaçağı nedeniyle büyük tehlike atlattı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör