TAKSİM SON DAKİKA | Taksim patlaması nedeni nedir, neden patlama oldu, açıklama yapıldı mı, ölü ve yaralı var mı?

İstanbul, Beyoğlu – Taksim'de son dakika patlama olayı meydana geldi. Son dakika olayına ilişkin bilgileri merak eden ve detaylara erişmek isteyenler "Taksim patlaması nedeni nedir, neden patlama oldu, açıklama yapıldı mı, ölü ve yaralı var mı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Taksim patlaması nedeni nedir, neden patlama oldu, açıklama yapıldı mı, ölü ve yaralı var mı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar burada yer alacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 4 kişinin öldüğü 38 kişinin de hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlattı. (AA)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki patlamayla ilgili olarak devletin tüm kurum ve kuruluşlarının hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürüttüğünü bildirdi.
Altun, yazılı açıklamasında, bugün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının yazısıyla yayın yasağı getirildiğini bildirdi.
Yayın yasağının toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmak amacıyla getirildiğini vurgulayan Altun, açıklamasında şunları kaydetti:
"Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." (AA)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul'a gitti.
Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Soylu ve Bozdağ'ın programlarını yarıda keserek İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi. (AA)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'daki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği belirtilerek, bu durumlarda Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın geçici yayın yasağı getirebileceği kaydedildi.
Söz konusu hüküm çerçevesinde 13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 04181 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirildiği ifade edilerek, "Yayın yasağı medya hizmet sağlayıcıların anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulmaları, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınmalarını ve bu çerçevede; patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara, olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara, yayınlarında kesinlikle yer vermemelerini içermektedir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur" denildi. (DHA)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.
Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi. (AA)
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde 16.13'te bir kadın olduğu değerlendirilen bir kişi gelerek banka çanta ya da poşet bırakıyor. Şüpheli kişi, bombayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi olarak bu kadın gösteriliyor. (DHA)