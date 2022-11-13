TAKSİM SON DAKİKA | Taksim patlaması nedeni nedir, neden patlama oldu, açıklama yapıldı mı, ölü ve yaralı var mı?

İstanbul, Beyoğlu – Taksim'de son dakika patlama olayı meydana geldi. Son dakika olayına ilişkin bilgileri merak eden ve detaylara erişmek isteyenler "Taksim patlaması nedeni nedir, neden patlama oldu, açıklama yapıldı mı, ölü ve yaralı var mı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

TAKSİM PATLAMASI NEDENİ NEDİR, NEDEN PATLAMA OLDU, AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Taksim patlaması nedeni nedir, neden patlama oldu, açıklama yapıldı mı, ölü ve yaralı var mı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;