Taksim’de 1 Mayıs hazırlıkları sürüyor: Taksim ve çevresi bariyerlerle kapatılacak

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı. 1 Mayıs'ta gösteri ve yürüyüşün yasaklandığı Taksim'de geniç çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Taksim Meydanı ve çevre giriş noktalarına demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı daha önceden kapatılmışken 1 Mayıs öncesinde getirilen bariyerlerle gezi parkının çevresi de kapatıldı. Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletilirken 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. Polis ekiplerinin ise Gezi Parkı'nda bekleyişi sürüyor.