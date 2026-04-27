Haberler Yaşam Haberleri Taksim'de 1 Mayıs öncesinde izinsiz gösteriye polis müdahale etti!
Giriş Tarihi: 27.04.2026 20:24

Taksim'de 1 Mayıs öncesinde izinsiz gösteriye polis müdahale etti!

İstanbul Taksim’de, 1977 yılında hayatını kaybedenleri anmak isteyen için izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. 46 kişi gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Taksim’de 1 Mayıs öncesinde izinsiz gösteriye polis müdahale etti!
  • ABONE OL

Beyoğlu Taksim Kazancı Yokuşu çevresinde bir araya gelen grup, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak amacıyla izinsiz alana yürümek istedi. Polis ekipleri, grubun toplanmasına izin vermeyerek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden gruba polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında bazı kişiler ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

46 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Müdahalenin ardından 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim'de 1 Mayıs öncesinde izinsiz gösteriye polis müdahale etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA