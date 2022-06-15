Taksim’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: Kalbinden bıçaklanan genç öldü

İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün 22:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yabancı uyruklu Sultan Cubne (21) ile Ömer S. Taksim meydanına yakın bir yerde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Sultan Cubne bıçaklanarak yere düştü.
Kanlar içerisinde kalan gence önce vatandaşlar ardından da sağlık ekipleri müdahale etti. Ağır yaralı genç ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sultan Cubne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, katil zanlısını ve kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşların ifadelerine başvurdu. Vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, katil zanlısı Ömer S.'yi Şehit Muhtar Bey Caddesi üzerinde yakaladı.