Taksim’de korkunç kaza! Virajı alamayan motosikletli beton duvara ok gibi saplandı: Yürek burkan son anları kameraya böyle yansıdı!

VİRAJI DÖNMEYE ÇALIŞIRKEN HAKİMİYETİ KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre; Ömer Demir 34 GYJ 213 plakalı motosikletiyle tünelde ilerlediği sırada virajı dönmeye çalışırken gidon hakimiyetini kaybetti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ömer Demir, ağır yaralı halde ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
YÜREK BURKAN SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde motosiklet sürücüsünün tünelde viraja girdiği sırada hakimiyeti kaybettiği, beton duvara çarptıktan sonra savrularak yere düştüğü anlar görülüyor. Kazanın ardından çevredeki işçiler Demir'in yardımına koşuyor.