Haberler Yaşam Haberleri Taksim'de korkunç kaza! Virajı alamayan motosikletli beton duvara ok gibi saplandı: Yürek burkan son anları kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 10.05.2026 09:54

Taksim’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ömer Demir’in son anları yürek burktu. Motosikletiyle virajı almaya çalışırken gidon hakimiyetini kaybeden 35 yaşındaki sürücü beton duvara çarparak metrelerce savruldu. Ağır yaralanan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken korkunç anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kaza, 29 Nisan Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu'nda Taksim Tüneli Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi.

VİRAJI DÖNMEYE ÇALIŞIRKEN HAKİMİYETİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre; Ömer Demir 34 GYJ 213 plakalı motosikletiyle tünelde ilerlediği sırada virajı dönmeye çalışırken gidon hakimiyetini kaybetti.

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

BETON DUVARA OK GİBİ SAPLANDI

Virajı alamayan motosiklet beton duvara çarptı. Kaza sırasında savrulan Demir yola düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ömer Demir, ağır yaralı halde ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YÜREK BURKAN SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün tünelde viraja girdiği sırada hakimiyeti kaybettiği, beton duvara çarptıktan sonra savrularak yere düştüğü anlar görülüyor. Kazanın ardından çevredeki işçiler Demir'in yardımına koşuyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
