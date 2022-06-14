Taksimde yürüyen merdiven çilesi bitmiyor

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüslere giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalıştırılmaması vatandaşları çileden çıkarıyor.
Merdivenleri kullanamayan özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Merdivenleri kullanamayan ve yürüyen merdivenlerin keyfi olarak kapatılması nedeniyle metrelerce yükseklikteki mesafeyi yürüyerek çıkmak zorunda kalan vatandaşlar tepki gösterdi:
"BU YAPILAN GÖREVİN İHMALİDİR"
Bu yapılan görevin ihmalidir. İnsanlara bilerek eziyet veriyorlar, engellisi var, yaşlısı var. Çocuklu aileler var. Bu insanlar yürüyen merdivenin başına geldiklerinde çalışmadığı için çocuğu kucaklarına alıp çocuk arabasınıda bükerek merdivenleri çıkmak zorunda kalıyorlar.
Kapatılan merdivenlerde ne bir bakım nede bir uyarı yazısı var.