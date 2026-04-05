Taksim’i savaş alanına çevirdiler! AVM’de başlayan kavga caddede devam etti! Güvenlik görevlisi ile yeğen ve teyzesi birbirine girdi

İstanbul Beyoğlu'nda 26 Mart Perşembe akşamı, İstiklal Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde başlayan tartışma, kısa sürede sokak kavgasına dönüştü.
Saat 20.45 sıralarında AVM'ye gelen Mahmut G. (37) ile güvenlik görevlisi Necdet Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrılsa da gerilim dinmedi. Mahmut G.'nin teyzesi Fatma Ş.'nin kısa süre içinde olay yerine gelmesiyle tansiyon yeniden yükseldi.
SOKAĞA TAŞAN KAVGA KAMERALARA YANSIDI
Fatma Ş. ile güvenlik görevlisi arasında yeniden alevlenen tartışmaya Mahmut G. de dahil oldu. Taraflar AVM önünde birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan kavga, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
GÖZALTI VE SERBEST BIRAKMA
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerde tarafların birbirinden karşılıklı olarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatılırken savcılık talimatıyla serbest bırakıldılar.