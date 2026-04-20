Taksiyle çarpışan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20.04.2026 03:21

Erzincan’da gece saatlerinde meydana gelen kazada, ticari taksi ile çarpışan bisiklet sürücüsü Mehmet Y. hayatını kaybetti.

İHA
İzzetpaşa Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde Mehmet Y. yönetimindeki bisiklet ile 24 T 0162 plakalı ticari taksi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Mehmet Y.'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

