Talak Nedir? Dinde Talâk Hakkı Ne Demek, Nasıl Olur ve Şartları Neler?

Talak nedir konusu evlilik ve boşanma ile ilgili bir durumdur. Söz konusu terim Arapçadan dilimize geçmiştir. Talak ne demek sorusu incelendiğinde ise en basit ifade ile "erkeğin boşanma hakkı" olarak tanımlayabiliriz. Talak hakkı nedir araştırmasında evliliğin ya da nikâhın bitmesi ile ilgili hususlara da rastlayabilirsiniz. Bu durum erkekle ilgili olduğu gibi kadını da ilgilendiren bir kısım hususlar vardır. 3 talak ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Talak Nedir?

Talak kelimesinin sözlük anlamı, serbest kalmak, bağından kurtulmaktır. Kelime fıkıh açısından değerlendirildiğinde ise "evliliğin sona ermesi" olarak tanımlanır. Talak durumunun nitelikleri arasında sünni ve şii mezhepleri arasında bir kısım farklılıklar vardır.

Sünni mezhebinde, hiçbir tanığa gerek olmaksızın erkek 3 talak hakkını kullanarak nikâhı sonlandırabilir. Şii inanışına göre ise Hz. Peygamber (S.A.V.)'in talakı yasakladığı ve Hz. Ömer zamanında talakın tekrar gündeme alındığı görüşü savunulur. Bu nedenle şii mezhebine mensup olanlar talakın haram olduğunu savunurlar.

Talak Hakkı Nedir?

Talak hakkı, erkeğin evliliği sonlandırma hakkıdır. İslam'da talak erkeğe verilmiştir. Evlilik birlikteliğinin kötü bir duruma gitmesi halinde evliliğin sonlandırılması gerekebilir. Evlilik birliğindeki huzursuzluğun devam etmesi, hem kişilere hem de topluma zarar verir. Bazı din âlimlerine göre talak hakkı 3'ür. Bu talakların 2'si erkeğe 1'i ise kadına aittir. Boşanmanın gerçekleşmesi için 3 talakın da yerine getirilmesi gerekir. Yani bu fetvaya göre kadının da boşanmaya razı olması gerekir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) boşanma ile ilgili birçok hususa değinmiştir. Bu kapsamda Efendimiz (S.A.V.) hadis-i şeriflerinde "Allah katında helallik açısından en sevimsiz olan boşanmadır" buyurmuştur. Boşanma, en son çaredir. Esas olan evliliğin devam etmesidir. Evlilik yürütülemez bir hal aldığında boşanma da kaçınılmaz olacaktır.